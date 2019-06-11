مقترح برلماني بإلغاء استرجاع جزء من تذكرة الطيران في حالة عدم العودة

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران، بشأن إلغاء استرجاع جزء من تذكرة الطيران في حالة عدم العودة واستكمال الرحلة.

وقالت عجمي في تصريحات لها اليوم، إن حجز تذاكر الطيران على الخطوط المصرية (مصر للطيران) تقضي بأن يكون حجز السفر ذهابا وإيابا، فى حالة تأشيرات السفر للزيارة، ويحق للمسافر فى حالة العدول عن استكمال الرحلة والعودة مرة أخرى، استرجاع جزء من تذكرة الطيران.

ولفتت النائبة، إلى أن ظاهرة تنتشر الآن مفادها أن يلغي المسافر العودة، مع استرجاع جزء من قيمة التذكرة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تشوه صورة المصريين فى الخارج، وتضر بالسياحة المصرية، لاسيما وان البعض يقوم بتدبير قيمة تذكرة العودة بطرق ملتوية وغير مشروعة تقترب من تسول ثمنها بطريقة تضر بصورة المصرى فى الخارج.

وأشارت إلى استغلال بعض المسافرين إرجاع التذكرة للتربح منها يضر أيضا بمصلحة الشركة المصرية الوطنية، ويتنافى مع الهدف الذي أنشئ من أجله استرجاع التذكرة.

وبناء عليه، اقترحت عجمي، إلغاء استرجاع جزء من تذكرة الطيران فى حالة العدول عن الرحلة المحجوزة (العودة)، بحيث يكون الحجز ذهابا وايابا، ولا يحق للمسافر فى حالة العدول عن العودة واستكمال الرحلة استرجاع جزي من قيمة التذكرة.​