"بالعين المجردة".. "القومي للفلك" يفتح أبوابه لرؤية كوكب المشتري اليوم

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد يفتح أبوابه اليوم في الثامنه مساءً للجمهور؛ لمشاهدة ظاهرة فلكية خاصة بتقابل كوكب المشتري مع الشمس ووصوله إلى أقرب نقطة مع الأرض، ويعد الوضع الأمثل لرؤية الكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية عندما يصل إلى أعلى نقطة له في مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجوده بأقرب نقطة له من الأرض ما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيا من أي وقت آخر.

وأوضح القاضي، لمصراوي، اليوم، أن المعهد سيوفر للجمهور متابعة تلك الظاهرة من خلال التلسكوبات الفلكية وبمعاونة فريق من الباحثين بالمعهد.

وأضاف، أن كوكب المشتري سيكون في ألمع حالاته وسيكون مرئيًا لجزء كبير من الليل، ويصل إلى أعلى نقطة له في السماء حوالي منتصف الليل، وتحديدا بين الساعة 07:29 مساءً، وحتى الساعة 04:18 صباحًا، ويتراءى للراصددين ويظهر كنجمة مضيئة لها لمعان سالب 2.6 وقرص يبلغ 45 ثانية قوسية، ويمكن رؤيته بالعين المجردة كنجمة في السماء.

وأضاف أن تلك الظاهرة تتكرر عندما يتواجد المشتري في وضع المقابلة مع الشمس نتيجة حركته في مداره حول الشمس في 14 يوليو 2020، و20 أغسطس 2021 و26 سبتمبر 2022، ويمكن رؤية المشتري بالعين المجردة كنجمة لامعة طوال شهر يونيو بينما يمكن رؤيته بمصاحبة بعض أقماره (توابعه) بمساعدة المنظار.