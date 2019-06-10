طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد

كتبت- ياسمين محمد:

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، أداء الامتحان في مادة الاقتصاد، في التاسعة صباح اليوم الاثنين، ويستمر حتى العاشرة والنصف.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

وعقب انتهاء امتحان الاقتصاد، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء بدء من الحادية عشرة، وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وتعد مادة الاقتصاد والإحصاء من المواد التي لا تضاف درجاتها للمجموع، ولكنها مادة نجاح ورسوب.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

ونفى عبد الحكم، صحة كل النماذج الامتحانية لمادة الاقتصاد والإحصاء، التى جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الأحد، بزعم تسريب الامتحان، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكتروني.