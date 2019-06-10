اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء

كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، ثاني أيام الامتحانات، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، وهي مادة لا تضاف درجاتها للمجموع، ولكنها مادة نجاح ورسوب.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

ويبدأ الطلاب امتحان الاقتصاد في التاسعة صباحًا ويمتد حتى العاشرة والنصف، بعده يؤدون امتحان الإحصاء في 11 صباحًا وحتى 12 والنصف ظهرًا.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع محافظات الجمهورية تسلمت كراسات الأسئلة من الأسبوع الماضي، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى انتقال كراسات الأسئلة من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين، ليجرى فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، قبل بدء امتحان اللغة العربية بنصف ساعة.

أما بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، فوصلت كراسات الأسئلة لمراكز التوزيع بهما، فجر اليوم، وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا تتنقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.

وأكدت المصادر، أن هناك تأمينات مكثفة لعملية نقل الأسئلة من جهة الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وإعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة.

وأضافت أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.​