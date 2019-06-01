نقيب المحامين: زيادة مرتقبة للمعاشات.. وأنفقنا 345 مليونًا في 2019

كتب - مصطفى علي:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المعركة التي خاضتها النقابة ضد غير المشتغلين، وخريجي التعلم المفتوح، أسفرت عن العديد من المكاسب رغم قصر المدة، ومنها زيادة المعاش ليصل إلى 2000 جنيه بدءًا من يناير الماضي، وإقرار الزيادة الدورية للمعاش المقدرة بـ 5 % سنويا.

وأضاف "عاشور"، خلال حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم السبت، بنادي المحامين النهري بالمعادي، أن المكاسب تضمنت أيضا زيادة المعاشات القديمة، وتمتعها بالزيادة الدورية للمعاش، وإقرار معاش الدفعة الواحدة الذي صرف لـ5000 حالة، ومضاعفة مشاركة النقابة بمشروع العلاج، متابعا: "نطمع في مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة".

وشدد "عاشور" على أن المعركة التي خاضتها النقابة ضد غير المشتغلين، وخريجي التعليم المفتوح، فاصلة في مستقبل النقابة، ولا تفريط ولا تراجع عنها تحت أي ظرف، ولن يبقى فيه جدا ولها سوى المشتغلين بالمهنة، مشيرا إلى أن النقابة تصرف 205 ملايين جنيه للمعاش، كما أنفقت 140 مليون جنيه حتى الآن للعلاج، متوقعا أن تصل إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام.

كما كشف نقيب المحامين عن مشروع لزيادة جديدة في المعاشات تبدأ في 2020، سيعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه مع الانتهاء منه، معلنا: "مراقب الحسابات يراجع ميزانيات 2016 و2017 و2018 وسينتهي منها في 15 يونيو، ثم ندعو لعقد جمعية عمومية عادية لعرض الميزانيات عليها".