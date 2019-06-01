مكافحة التطرف على رأس أولويات "الأعلى للثقافة" في اجتماعه الأول

كتب- محمد عاطف:

ناقش المجلس الأعلى للثقافة، في اجتماعه الأول، العديد من القضايا الثقافية والفنية الهامة وآليات، كما تناول تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإعادة تشكيل شعبه ولجانه الدائمة وتشكيل لجان فحص الانتاج المقدم لجوائز الدوله .

وبحسب بيان، تم طرح بعض الاقتراحات التي تناولت وضع الاستراتيجية الثقافية للدولة من خلال إعداد المشروع القومي للثقافة المصرية لتغيير الواقع الثقافي.

وكذلك إعادة المجلس لأداء دوره الحقيقي المنوط به بالمشاركة الفاعله في مواجهة التطرف وتجفيف منابعه، بالاضافة إلى الاهتمام بجوائز الشباب باعتبارهم مستقبل مصر الثقافي في الأبداع الفكري والأدبي والفني، والمكون الثقافي في رؤية مصر٢٠٣٠، ووضع قواعد وأسس ورسم سياسات ثقافية للتوعية المجتمعية بما يناسب الطموح الوطني.

وأيضا استحداث وسائل للتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للثقافة للوصول إلى نتائج حقيقية تعمل على خدمة المجتمع، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة واستخدام القوة الذكية بإطلاق منصة تجمع وتعرض جميع فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة عقد الاجتماعات الدورية لأعضاء المجلس وتم الاتفاق على الانعقاد يوم الأحد الموافق 23 يونيو لمناقشة جوائز الدولة.

يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة، تم إعادة تشكيله من ٦٠ شخصية من قامات ورموز الفكر والأدب والثقافة والفنون، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية.