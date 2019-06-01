طب قصر العيني ترد على اتهامها بالتلاعب في نتيجة امتحان الدكتوراه لطيبب

كتب- محمد قاسم:

نفت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، مدرس المساعد بالكلية، بشأن وجود تزوير في نتيجة امتحان دكتوراه جراجة التجميل.

وأكدت صلاح الدين في بيان، أن الأمر مازال قيد التحقيقات في الجامعة ولم يتم الانتهاء منه حتي الآن، وأن ما زعمه الطبيب يعد تدخلاً في عمل المحقق بغرض التوجيه بالمخالفة للقانون.

وقالت عميد قصر العيني، إن إدارة الجامعة حريصة تماما على احترام القانون ولن تتوانى عن مواجهة أي تقصير، مشيرة إلى إنه بمجرد الإنتهاء من التحقيقات ورفع المحقق مذكرة نهائية بنتيجة التحقيق، سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في ضوء نتيجة التحقيقات.

وأوضحت أن رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، ضم على الفور كل ما أدعاه المدرس المساعد المذكور إلى التحقيق المشار إليه، والذي ما زال مستمرا لم ينته بعد.

وأكدت أن الطبيب، انتحل لقب أستاذ وعضو هيئة التدريس في الأخبار غير الصحيحة التي روجها من خلال بعض المواقع الإخبارية، في حين أنه لا يزال عضوا بالهيئة المعاونة، وليس عضو هيئة التدريس ولم يحصل على درجة الدكتوراه بسبب رسوبه في الحصول على الدكتوراه 3 مرات حتى الآن.

وأشارت إلى أن المذكور محول إلى التحقيقات لامتناعه عن "النوبتجيات" بمستشفيات قصر العيني، مما يعد إخلالًا جسيما بحق المرضى المترددين ويعرقل أداء خدمة المرضى، موضحة أن المذكور تم إحالته أيضا إلى مجلس التأديب لتقصيره وإهماله في أداء واجباته في العمل، كما جاري تحويله للتحقيق لانتحاله صفة أستاذ وعضو هيئة تدريس مع أنه لا يزال مدرساً مساعداً، وكذلك لترويجه أخبارٱ كاذبة تسىء إلى جامعة القاهرة وتعليقه على أمور لا تزال قيد التحقيق الرسمي، ما يؤثر على سير التحقيقات بالمخالفة للقانون.

يذكر أن عضو هيئة تدريس بكلية الطب جامعة القاهرة تقدم ببلاغ للنيابة العامة بسبب ما وصفه بـ"تعنت وتواطؤ إدارة جامعة القاهرة لعدم التحقيق في الشكوى المقدمة للنيابة الإدارية بشأن التلاعب في نتائج الدكتوراه في قسم جراحات التجميل بالكلية".

ونوهت إدارة كلية طب قصر العيني، أنه لم يرد إليها أي أحكام قضائية تتضمن إلغاء نتائج امتحانات الدكتوراة الخاصة بالمذكور حتى تاريخه.​