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    السيسي يوافق على قرض صيني لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان

    10:51 ص الخميس 09 مايو 2019
    السيسي يوافق على قرض صيني لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب – محمود مصطفى:

    وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حصول جمهورية مصر العربية، على قرض ميسر قيمته 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، من جمهورية الصين الشعبية.

    ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على القرض المقدم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان، المتفق عليه بين الجانبين.

    الرئيس السيسي قرض صيني سكك حديد العاشر

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