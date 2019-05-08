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    كامل الوزير يتناول الإفطار مع سائقي وعمال السكة الحديد

    08:27 م الأربعاء 08 مايو 2019
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    كتب- أسامة عبدالكريم:

    التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عدد كبير من سائقي وفنيي وعمال السكك الحديدية بورش الفرز للسكك الحديدية.

    وتناول الوزير، مع العمال وجبة إفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

    وخلال اللقاء أكد وزير النقل، أنه "يقدر جهد جميع العاملين بالسكك الحديدية في عمليات تشغيل وإدراة هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب سنويا".

    وأشار إلى أن الاهتمام بالعنصر البشرى من أولويات الوزارة، حيث يُعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.

    كامل الوزير السكة الحديد افطار وزير النقل

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