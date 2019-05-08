قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن المجلس الوطني للتغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر، الصادر بتاريخ 7 مايو 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019، في شأن المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء، على أنه "يُعد المجلس الوطني للتغيرات المناخية المُنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، الجهة الوطنية المعنية بملف التغيرات المناخية، وللمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لآداء عمله.