انخفاض 4 درجات وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بدأت في الاعتدال بداية من أمس الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن طقس اليوم الأربعاء سيكون لطيفًا على السواحل الشمالية، معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حارًا على شمال الصعيد.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم، أن درجات الحرارة ستنخفض على القاهرة خلال اليوم وغدا بمقدار 4 درجات لتصل إلى 26 درجة بعد أن سجلت أمس 30 درجة، وبداية الأسبوع كانت وصلت إلى 38 درجة.

وتابع: من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، لافتًا إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وحذر مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي السيارات من الشبورة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية.

وأكد شاهين أن حالة الطقس في الليل تميل إلى البرودة خاصة في المناطق المكشوفة.