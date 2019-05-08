"اختبار ورقي احتياطي".. 17 إجراء من التعليم استعدادًا لامتحان أولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم منشورًا على المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي من عام 2018/ 2019، في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وحصل مصراوي على صورة من المنشور، الذي وجهت فيه الوزارة مديري المديريات بالتنبيه واتخاذ اللازم نحو:

- أولًا: الانتهاء من إعداد الاختبارات الورقية، مع مراعاة نسب الطباعة المتدرجة كالتالي:

1) طباعة الاختبار الأول بصوره الثلاث "أ، ب، ج"، من الاختبارات الثلاثة الورقية؛ ليكون احتياطيًا للاختبار الإلكتروني، لطلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات، الذين يؤدون الاختبار خلال الفتر الصباحية وفقًا للنسب التالية:

- طباعة نسبة 100% في اليوم الأول من الاختبار.

- طباع نسبة 75% في اليوم الثاني من الاختبار.

- طباعة نسبة 50% في اليوم الثالث من الاختبار.

- طباعة نسبة 25% بدءًا من اليوم الرابع للاختبار وحتى نهاية الامتحانات.

ووجهت الوزارة بطباعة نفس الاختبار للطلاب الذين يجرى اختبارهم ورقيًا "المنازل، الخدمات، طلاب السجون، المجندون، الطلاب المرضى بالمستشفيات، بنسبة 100% في جميع أيام الامتحان.

2) طباعة الاختبار الثاني بصوره الثلاث "أ، ب، ج"، من الاختبارات الثلاثة الورقية ليكون احتياطيًا للاختبار، وذلك لطلاب المدارس غير الحكومية "الخاصة، والمعاهد القومية"، الذين يؤدون الاختبار خلال الفترة المسائية وفقًا للنسب الموضحة بالبند رقم "1".

3) الاحتفاظ بالاختبار الثالث من الاختبارات الثلاثة الورقية بسرية تامة تحت مسؤولية مدير المدرية الشخصية؛ لاستخدامه فيما بعد.

ثانيًا: التنبيه على عدم اللجوء إلى الاختبار الورقي أثناء بدء أيام الامتحانات إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مع اتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد أخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة.

ثالثَا: التنبيه على مديري الإدارات التعليمية؛ لتحديد المدارس الثانوية غير مكتملة البنية التكنولوجية، والتي يؤدي طلابها الامتحان ورقيًا في الموعد المقرر لذلك؛ لأخذ الموافقة على أجراء الامتحانات بهذه المدارس ورقيًا.

رابعًا: الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بما يتعلق بالاحتياجات والخامات اللازمة لطباعة الاختبار الورقي؛ بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة.

خامسًا: تؤمن كل مدرسة لوحات الكهرباء، وقواطع التيار الكهربي تأمينًا كليًا، وخاصة أثناء انعاقد اختبار الصف الأول الثانوي، وكذا تؤمن حجرة التحكم التكنولوجي.

سادسًا: مراعاة جلوس الطلاب الذين يؤدون الامتحان ورقيًا في فصول مستقلة عن الفصول التي يؤدي طلابها الامتحان إلكترونيًا.

سابعًا: التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المدارس؛ لتوجيه الطلاب بضرور الدخول على شبكة الإنترنت؛ لتحديث برامج "التابلت" الخاصة بهم؛ لضمان كفاءة الاستخدام أثناء الاختبار.

ثامنًا: الالتزام بالفترات والتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الاختبار لكل فئة وفقًا لما هو موضح بجدول الامتحان المعتمد مع الوزير.

تاسعًا: التأكيد بعدم استخدام المدارس التي تخصص كمقار للتقدير لإجراء الاختبارات في الفترة المسائية.

عاشرًا: إنهاء خطة تسكين المدارس غير الحكومية "الخاصة والمعاهد القومية"، على المدارس الحكومي الثانوية المجهزة بالشبكات.

حادي عشر: تخصيص مقر أو مقرين "مدرستين" في كل إدارة تعليمية لتقدير الاختبارات الورقية، واتباع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وإعداد تقرير يومي يرسل إلى قطاع التعليم العام بالوزارة.

ثاني عشر: زيادة عدد مقرات التقدير الإلكترونية بما يتناسب مع البعد الجغرافي لبعض الإدارات التعليمي، على أن يتواجد بتلك المقرات المقدرين الذين جرى الاستعانة بهم في اختبار مار 2019؛ لنقل الخبرة للآخرين.

ثالث عشر: التأكيد على مديري المدارس للتنبيه على الطلاب للحضور مبكرًا في اليوم الأول قبل بدء الاختبار بنصف ساعة؛ لتسجيل الحضور إلكترونيًا.

رابع عشر: إبلاغ الإدارة التعليمية بإعداد اختبار ورقي أسو بما كان يجري في الأعوام السابقة لكل من: "طلاب الدمج، الطلاب الذين يدرسون المواد العلمية باللغة الألمانية كلغة أولى، الطلاب الذين يدرسون اللغة الصينية كلغة ثانية، طلاب الصف العاشر بالمدارس الدولية تختبرهم الإدارات التعليمية في المواد القومية كالمعتاد أسوة بالأعوام السابقة".

خامس عشر: التنبيه على رؤساء اللجان في حالة حدوث عطل بجهاز "التابلت" أثناء أداء الطالب الاختبار، بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي؛ ضمانًا لحق الطالب.

سادس عشر: تخصيص مراكز توزيع الأسئلة لكل إدارة تعليمية وفق القواعد المتبعة، مع التأكيد على توزيع الاختبارات يوميًا على مدار الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بمدة لا تزيد عن نصف ساعة للفترة الصباحية والمسائية.

سابع عشر: عدم إعلان نتيجة التقدير الورقي حتى يجري الانتهاء من التقدير الإلكتروني؛ لتعلن النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد.

وتنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي اعتبارًا من 19 مايو المقبل وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، وهي امتحانات أساسية تتطلب النجاح للانتقال للصف الثاني الثانوي، ولا تضاف درجاتها للمجموع التراكمي للمرحلة الثانوي.