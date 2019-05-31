بعد الإقبال الكبير.. قرار من "الإسكان" بشأن وحدات الإعلان الـ 11

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني "www.shmff.gov.eg"، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعي، حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019.

وكان مقررًا غلق باب الحجز اليوم 31 مايو 2019.

وقالت وزارة الإسكان في بيان اليوم، إنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين في استكمال سداد المقدمات، والتسجيل على الموقع الإلكتروني، نظراً للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان الـ11 بمدن الصعيد، نتيجة للتسهيلات الممنوحة في سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

يأتى ذلك في إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، وضمن خطة تنمية الصعيد التى تنفذها مختلف الوزارات.

وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضرورة قيام الحاجزين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق لإتمام الحجز، مشيرة إلى أنه تم حتى أمس الخميس، سحب ١٦٣٢٤ كراسة شروط، بجانب قيام ١٠٨٠٧ حاجزين بدفع مقدمات الحجز.