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شيخ الأزهر: الجامعات الأفريقية عليها مسؤولية النهوض بالقارة

08:59 م الخميس 30 مايو 2019
شيخ الأزهر: الجامعات الأفريقية عليها مسؤولية النهوض بالقارة

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

القاهرة- (أ ش أ):

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الجامعات في أفريقيا عليها مسؤولية النهوض بالقارة الأفريقية لوضعها في مصاف العالم المتقدم، لأن العلم هو أساس أي نهضة حقيقية.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر، اليوم الخميس، وفد اتحادات الجامعات الأفريقية.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن دعم الأزهر الكامل لاتحاد الجامعات الأفريقية وذلك في إطار جهوده التي يبذلها تجاه شعوب أفريقيا.

من جانبهم قدم أعضاء وفد اتحادات الجامعات الأفريقية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على رعايته الكريمة للاتحاد ودعمه له، مؤكدين أن الأزهر يضطلع بدور محوري في نشر قيم التعايش والسلام ومواجهة التطرف والإرهاب في أفريقيا، بما يحقق الاستقرار لدول وشعوب القارة، وهو الدور الذي يقوم به الأزهر من خلال بعثاته التعليمية واستقباله آلاف الطلاب الأفارقة للدراسة في مختلف مراحله التعليمية.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الجامعات الافريقية

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