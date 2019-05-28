الكشف عن أول صور لتطوير استاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

كتب- إسلام ضيف:

أكدت شركة المقاولون العرب، انتظام عمليات تطوير استاد القاهرة الدولي، تمهيدًا لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية.

ونشرت الشركة -عبر حسابها على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء- صورًا من استاد القاهرة بعد تطويره، وتركيب المقاعد في مدرجات الاستاد، وكذلك تطوير المقصورة الرئيسية وغرف خلع الملابس.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى التي تضم مصر إلى جانب الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي وأوغندا، بالإضافة للمباراة النهائية ومباريات دور الـ16 والثمانية وقبل النهائي.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو الذي يليه.​