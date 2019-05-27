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    الجمعة.. الأوقاف ترسل قوافل دعوية عن "رمضان شهر الصِلة" لـ5 محافظات

    02:21 م الإثنين 27 مايو 2019
    الجمعة.. الأوقاف ترسل قوافل دعوية عن "رمضان شهر الصِلة" لـ5 محافظات

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء، الجمعة المقبلة، إلى محافظات : (مطروح، والجيزة، والبحيرة، والبحر الأحمر)، تحت عنوان: "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله ".

    وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الاثنين، أن القوافل تشمل ما يلي:

    القافلة الأولى: إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :

    الشيخ فايز حسين محمد حسين .

    الشيخ محمد شلبي محمد شلبي .

    الشيخ علي حامد الرفاعي .

    الشيخ محمد عبد الكريم الخولي .

    القافلة الثانية: إلى محافظة الجيزة (إدارةالقناطر)، ويشارك فيها كل من:

    الشيخ محمد الوجيه البحيري .

    الشيخ أحمد ربيع السيد .

    الشيخ محمد الأمير عثمان جاد الكريم .

    الشيخ أحمد عبد الهادي زهير.

    الشيخ عادل عبد الله السيد سليمان .

    الشيخ عماد محمد السيد مجاهد .

    الشيخ شريف إبراهيم محمد عبد الرحمن .

    الشيخ حامد عبد الفضيل محمد .

    الشيخ محمد كمال طلبة .

    الشيخ علي محمد شعبان .

    القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من:

    الشيخ صبري عبد الرحيم محمد .

    الشيخ عبد الجواد عوض عبد الجواد .

    الشيخ جابر عطية حسين .

    الشيخ سلامة عبد النبي فرج .

    الشيخ صلاح محمد عبد الغفار .

    القافلة الرابعة: إلي محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء (29 /5 / 2019م)، إلى السبت (15 / 6 / 2019م)، بـ (منطقة حلايب)، ويشارك فيها كل من :

    الشيخ سعيد عمر محمد .

    الشيخ الشعراوي عبد العال مراد .

    الشيخ مصطفى أحمد أمين .

    الشيخ محمد رمضان محمد عطية .

    الشيخ أحمد جمعة أبو الوفا .

    القافلة الخامسة: إلي محافظة البحرالأحمر، من الأربعاء (29 / 5 / 2019م)، إلى السبت (15 / 6 / 2019م)، بـ (منطقة شلاتين وأبي رماد)، ويشارك فيها كل من :

    الشيخ سليم بهنسي سليم بهنسي.

    الشيخ محمود أحمد محمد .

    الشيخ محمد عاطف عبد الوهاب .

    الشيخ مصطفى حسن أبو زيد حسين .

    الشيخ أبو بكر محمد جاد الله .

    وزارة الأوقاف قوافل دعوية شهر رمضان

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