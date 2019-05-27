الجمعة.. الأوقاف ترسل قوافل دعوية عن "رمضان شهر الصِلة" لـ5 محافظات

كتب- محمود مصطفى:

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء، الجمعة المقبلة، إلى محافظات : (مطروح، والجيزة، والبحيرة، والبحر الأحمر)، تحت عنوان: "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله ".

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الاثنين، أن القوافل تشمل ما يلي:

القافلة الأولى: إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :

الشيخ فايز حسين محمد حسين .

الشيخ محمد شلبي محمد شلبي .

الشيخ علي حامد الرفاعي .

الشيخ محمد عبد الكريم الخولي .

القافلة الثانية: إلى محافظة الجيزة (إدارةالقناطر)، ويشارك فيها كل من:

الشيخ محمد الوجيه البحيري .

الشيخ أحمد ربيع السيد .

الشيخ محمد الأمير عثمان جاد الكريم .

الشيخ أحمد عبد الهادي زهير.

الشيخ عادل عبد الله السيد سليمان .

الشيخ عماد محمد السيد مجاهد .

الشيخ شريف إبراهيم محمد عبد الرحمن .

الشيخ حامد عبد الفضيل محمد .

الشيخ محمد كمال طلبة .

الشيخ علي محمد شعبان .

القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من:

الشيخ صبري عبد الرحيم محمد .

الشيخ عبد الجواد عوض عبد الجواد .

الشيخ جابر عطية حسين .

الشيخ سلامة عبد النبي فرج .

الشيخ صلاح محمد عبد الغفار .

القافلة الرابعة: إلي محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء (29 /5 / 2019م)، إلى السبت (15 / 6 / 2019م)، بـ (منطقة حلايب)، ويشارك فيها كل من :

الشيخ سعيد عمر محمد .

الشيخ الشعراوي عبد العال مراد .

الشيخ مصطفى أحمد أمين .

الشيخ محمد رمضان محمد عطية .

الشيخ أحمد جمعة أبو الوفا .

القافلة الخامسة: إلي محافظة البحرالأحمر، من الأربعاء (29 / 5 / 2019م)، إلى السبت (15 / 6 / 2019م)، بـ (منطقة شلاتين وأبي رماد)، ويشارك فيها كل من :

الشيخ سليم بهنسي سليم بهنسي.

الشيخ محمود أحمد محمد .

الشيخ محمد عاطف عبد الوهاب .

الشيخ مصطفى حسن أبو زيد حسين .

الشيخ أبو بكر محمد جاد الله .