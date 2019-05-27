الجمعة.. الأوقاف ترسل قوافل دعوية عن "رمضان شهر الصِلة" لـ5 محافظات
كتب- محمود مصطفى:
تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء، الجمعة المقبلة، إلى محافظات : (مطروح، والجيزة، والبحيرة، والبحر الأحمر)، تحت عنوان: "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله ".
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الاثنين، أن القوافل تشمل ما يلي:
القافلة الأولى: إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :
الشيخ فايز حسين محمد حسين .
الشيخ محمد شلبي محمد شلبي .
الشيخ علي حامد الرفاعي .
الشيخ محمد عبد الكريم الخولي .
القافلة الثانية: إلى محافظة الجيزة (إدارةالقناطر)، ويشارك فيها كل من:
الشيخ محمد الوجيه البحيري .
الشيخ أحمد ربيع السيد .
الشيخ محمد الأمير عثمان جاد الكريم .
الشيخ أحمد عبد الهادي زهير.
الشيخ عادل عبد الله السيد سليمان .
الشيخ عماد محمد السيد مجاهد .
الشيخ شريف إبراهيم محمد عبد الرحمن .
الشيخ حامد عبد الفضيل محمد .
الشيخ محمد كمال طلبة .
الشيخ علي محمد شعبان .
القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من:
الشيخ صبري عبد الرحيم محمد .
الشيخ عبد الجواد عوض عبد الجواد .
الشيخ جابر عطية حسين .
الشيخ سلامة عبد النبي فرج .
الشيخ صلاح محمد عبد الغفار .
القافلة الرابعة: إلي محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء (29 /5 / 2019م)، إلى السبت (15 / 6 / 2019م)، بـ (منطقة حلايب)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ سعيد عمر محمد .
الشيخ الشعراوي عبد العال مراد .
الشيخ مصطفى أحمد أمين .
الشيخ محمد رمضان محمد عطية .
الشيخ أحمد جمعة أبو الوفا .
القافلة الخامسة: إلي محافظة البحرالأحمر، من الأربعاء (29 / 5 / 2019م)، إلى السبت (15 / 6 / 2019م)، بـ (منطقة شلاتين وأبي رماد)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ سليم بهنسي سليم بهنسي.
الشيخ محمود أحمد محمد .
الشيخ محمد عاطف عبد الوهاب .
الشيخ مصطفى حسن أبو زيد حسين .
الشيخ أبو بكر محمد جاد الله .
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