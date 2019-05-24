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    خير يروي أسطورة الشهيد تامر شاهين: "القيادة بين الحكمة والقدوة"

    10:30 م الجمعة 24 مايو 2019
    الشهيد تامر شاهين رمضان 2019 علي خير العريش

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