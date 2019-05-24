خير يروي أسطورة الشهيد تامر شاهين: "القيادة بين الحكمة والقدوة"

كتب- محمد جمعة:

روى الإعلامي محمد علي خير، قصة البطل الشهيد تامر شاهين قائد الأمن المركزي في العريش، مشيرًا إلى أنه من ينطبق عليه القاعدة الذهبية: "لا تنتظر أن توهب لك القيادة، بل تدرب وتعلم كيف تتحمل المسؤولية".

وقال خير، خلال تقديمه برنامج "الأسطورة" على محطة "راديو 9090"، اليوم الجمعة: "إن فطرة القيادة تظهر عندما يظل القائد بالنسبة لمن يعملون معه هو القدوة والمعلم، الذي يلجأون إليه لنيل الخبرة والنصيحة".

وأضاف خير: "شقيقة الشهيد حكت عن مأمورية كان الشهيد قائدها، واستطاع بعد تفاوض لساعات طويلة إقناع الإرهابي بتسليم نفسه وتحرير الرهائن"، متابعًا: "هي دي القيادة لما تجمع بين الحكمة والقدوة".

وأشار خير إلى أن الشهيد الأسطورة استشهد يوم 4 يوليو 2019 وعمره 40 عامًا في انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدائري جنوب العريش، وقد اشترى مقبرته قبل استشهاده بشهر واحد، وتم تكريم اسمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترقيته إلى رتبة عقيد، وإطلاق اسمه على مدرسة آمون في سموحة.