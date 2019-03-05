ننشر خطاب فرج عامر لسحب مشروع "أبوشقة" بشأن مراقبة الأغذية

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على نص الخطاب الذي وجّهه فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، للمستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس، مطالبًا بسحب مشروع القانون المقدم من النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم "10" لسنة 1966 والمعني بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

وأرجع فرج عامر طلبه "لوجود نقاط فنية وتشريعية في حاجة لإعادة مداولة قبل إقرارها كما هو النص القائم بمشروع القانون الذي قدمه أبوشقة".

وأوضح عامر في نص الخطاب أن متطلبات تسجيل أغذية عادية إلى أغذية الخاصة وهي ليست ذات صلة مثل الأعشاب بكافة أنواعها، بالمخالفة لجميع التشريعات الدولية ذات الاختصاص، وأشياء أخرى تتطلب المناقشة الفنية ولتشريعية.

وتمثلت التعقيبات التي وردت بالخطاب أن تغليظ عقوبة مخالفة الغش التي وردت بأحكام القانون رقم "10" لسنة 1966 للحبس دون اقتراح إجراء تغيير جوهري على تعريف الغش، الذي عرف منذ أكثر من 50 عاما، لم يأخذ في الاعتبار معايير وضوابط سلامة الغذاء الدولية والمحلية والمتغيرات الفنية في صناعة الغذاء.

ووقع على الخطاب عدد من النواب، للمطالبة بسحب مشروع القانون.