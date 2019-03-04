مصطفى السيد: الاستثمار في البحث العلمي أهم من السياحة- حوار

حوار- أسامة عبدالكريم:

قال العالم الدكتور مصطفى السيد، مكتشف علاج السرطان بالنانو ذهب، إن الرئيس السيسي مهتم بالبحث العلمي ويدرك مدى أهميته، وساعد في إنشاء جامعة زويل.

وأضاف العالم المصري، خلال حواره مع "مصراوي"، أن الاستثمار في مجال الطب والدواء والبحث العلمي يجلب أموالًا أكبر من السياحة ومن أي مجالٍ آخر، وإلى نص الحوار:

كيف يتم علاج السرطان بالذهب؟

بحقن الخلية السرطانية وما حولها بمحلول النانو ذهب، ثم عرضها على الأشعة تحت الحمراء؛ لرفع درجة الحرارة للخليه السرطانية إلى 45 درجة؛ لتكسيرها وتسييحها إلى جزئيات صغيرة، وبتحليل الخلية المصابة، يظهر تكسيرها بالكامل وتوقف نشاطها الوظيفي.

هل العلاج بالذهب مكلف؟

إذا استخدمنا الجرامات تصبح مكلفة، ولكننا نستخدم نانو، وهو شيء صغير، وأرخص من العلاج بالكيماوي .

وما تأثير الذهب على السرطان؟

الذهب لا يتفاعل مع أي عنصر آخر، إضافة إلى قدرته على تحمل درجات حرارة عالية، ولكن العلاج يجب أن يكون بالنانو، وليس الذهب المستخدم في الزينة.

هل يمكن استخدام الذهب في علاج جميع أنواع الأورام السرطانية؟

لا، هذه التجربة غير صالحة للأمراض المتعمقة داخل الجسم، وتُجرى على الأورام السطحية والجلدية، وهناك أماكن لم يتمكن من الوصول إليها حتى الآن، وقد تسبب ضررًا على المريض.

متى يبدأ إجراء التجربة على البشر في مصر؟

قريبا، ولكننا نحتاج إلى تمويل لإجراء التجربة، وقبل البدء في تطبيق التجربة العلاجية، لابد من مراجعة وزارة الصحة لطريقة العلاج؛ للاطمئنان والموافقة عليها، ومن ثم البدء في تجربته على الإنسان.

هل حققت التجربة نجاحات على البشر؟

التجربة أجريت على الإنسان في أمريكا، ونجحت في علاج قرابة 25 شخصًا.

بم تنصح الطلاب الراغبين في البحث العلمي؟

على الطالب أن يجتهد في الأبحاث بالمجالات الدقيقة التي تحتاجها مصر، وقبل كل ذلك يجب أن يكون ملما بقدر كبير بالفيزياء والكيمياء .

هل هناك فارق بين الطالب المصري والأجنبي؟

الطالب المصري أفضل كثيرا، يمتلك جينات في الذكاء ليس لها نظير، ويحتاج إلى تعليم جيد، وأجداد المصريين، بنوا حضارة عمرها 7 آلاف سنة لم يصل إليها أحد بعدهم، ونمتلك شبابًا مبشرًا بالخير، ومتشوقًا لصناعة شيء مختلف في البحث العلمي.

هل واجهت صعوبات في تطبيق التجربة في مصر؟

الرئيس حريص على الاهتمام بالبحث العلمي، ويدرك مدى أهميته، وساعدنا في إنشاء المرحلة الثانية لجامعة زويل على مساحة 200 فدان، ومن غيره لم نكن لنصنع شيئًا، وأصبحت جامعة زويل نموذجًا جيدًا للبحث العلمي، وتشهد أبحاثًا عالمية، وأتوقع أن يكون المشروع منارة مصر للبحث العلمي، وكذلك دعم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وتمويل التجربة، وإجرائها على الحيوانات بجامعة القاهرة.

هل التقيت بالرئيس السيسي؟

التقيت بالرئيس في فترة رئاسته الأولى، بعدما طلب عقد لقاء بعدد من علماء مصر للاستماع إلى تجاربهم وكيفية النهوض بالدولة في جميع المجالات، وقلت للرئيس: "يجب الاهتمام بالاستثمار في القطاع الطبي والدوائي؛ لأن النجاح في إنتاج نوع واحد من الدواء، يجلب أموالا للدولة أكثر من السياحة وأي مجال آخر".

بم تنصح المسؤولين؟

الاهتمام بالبحث العلمي في قطاعي الطب والدواء، واختيار جامعات محددة للارتقاء بها في مجالات البحث الطبي.

هل النصائح الطبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مفيدة؟

لا بد أن تكون النصائح والمعلومات منشوره في مجلات علمية عالمية، وناتجه عن أبحاث وتجارب معتمدة من أطباء متخصصين.