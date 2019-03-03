الإسكان: قطع المياه عن منطقة التوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر والحى الـ16 بالشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط السحب الرئيسى قطر 1800 مم، تم قطع المياه عن منطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، والحي الـ16 بمدينة الشيخ زايد.

وأضاف فهمي، في بيان اليوم، أنه يجرى العمل على إصلاح الكسر لعودة خدمة مياه الشرب فى أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).