وصفه بـ"فخر للعالم".. الرئيس الألباني يزور المتحف المصري الكبير

كتب- يوسف عفيفي:

أعرب الرئيس "إلير ميتا" رئيس جمهورية ألبانيا عن اعجابه الشديد بالمتحف المصري الكبير، واصفا إياه بأنه" فخر للعالم وليس لمصر فقط"، كما أشاد في الوقت نفسه بمركز ترميم الآثار بالمتحف ومهارة المرممين المصريين.



وذكرت وزارة الآثار فى بيان أصدرته اليوم (الجمعة)، أن الرئيس الألباني والوفد المرافق له قام مساء أمس بزيارة المتحف المصري الكبير، موضحة ان هذه الزيارة الأثرية الثانية للرئيس "إلير ميتا" في مصر بعد أن زار أمس الأول منطقة آثار القلعة.

وأوضح البيان ان زيارة الرئيس الالباني والوفد المرافق له للمتحف المصري الكبير تضمنت مركز ترميم الآثار والموقع الانشائي للمتحف.