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"مستقبل وطن" يعقد اجتماعًا مع أمناء الحزب بالمحافظات

12:04 ص الأربعاء 06 فبراير 2019
"مستقبل وطن" يعقد اجتماعًا مع أمناء الحزب بالمحافظات

المهندس أشرف رشاد الشريف

القاهرة - أ ش أ:

عقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعه التنظيمي الدوري مع أمناء القطاعات وأمناء الحزب بالمحافظات، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، وأمناء الأمانات المركزية بالحزب، وعدد من نواب الحزب بمجلس النواب.

وأوضح الحزب - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الاجتماع ناقش خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، وتكليف أمناء القطاعات الجغرافية وأمناء المحافظات بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية، فضلا عن مناقشة اقتراحات أمناء المحافظات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية.

أشرف رشاد الشريف عبد الهادي القصبي مجلس النواب
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