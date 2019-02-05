لأول مرة .. "الزراعة" تستقبل وفدا مغربيا تمهيدا لتصدير شتلات العنب

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة استقبلت، أمس الاثنين، وفدًا من دولة المغرب، لمتابعة إتمام تصدير شتلات محصول العنب، لافتًا إلى أن التفاوض كان على عدة مراحل آخرها زيارة المشتل الرئيسي.

وأضاف العطار لـ"مصراوي"، أن مصر تسعى لفتح منافذ تصديرية جديدة مع كافة دول العالم بوجه عام وبالدول العربية والإفريقية بشكل خاص، موضحًا أن محاصيل الفراولة والعنب وبعض الخضروات يحظون بسمعة طيبة.

وأكد أن الوفد يستهدف تقيم المشتل الرئاسي، مضيفًا أنها أول مرة تفتح مصر سوق لها في دولة المغرب.

وأشار إلى أن مراحل التفاوض استغرقت ما يقرب من عام كامل بداية من مراسه الحجر الزراعي المغربي حتى الوصول لزيارة المشتل والاتفاق حول مواصفات التصدير والزراعة.

وتابع أن توجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، كانت بضرورة فتح أسواق جديدة وسرعة متابعة الأحداث من منطلق أن التصدير الزراعي جزء لا يتجزأ من قوام الاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر أن الزراعة سبق وأن قامت بتصدير 109 ألف و700 شتلة فاكهة، لدول السعودية، والكويت، والأردن وبيروت، تطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

أصناف الخوخ البلدي، والبرقوق، والتوت، والمشمش، والكمثرى، والرمان، وعقل عنب نباتي، والموافقة على تصدير 1010 شتلة إلى دول الكويت من أصناف الجوافة الشتوية، والمانجو كيت، والليمون والزيتون واليوسفي، والعنب، والتين، والخوخ، والكاكي، والتوت الأبيض، والرمان، والكمثرى.​