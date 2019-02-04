شرط المؤهل العالي للأبناء.. فتح باب الترشح لجائزة الأم المثالية بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة، فتح باب الترشح لجائزة الأم المثالية لعام 2019.

وحددت الإدارة العامة للعلاقات العامة بالمحافظة، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الاشتراك في المسابقة، على النحو التالي:

- أن يكون طلب الترشح معتمدًا من الإدارة التي تعمل بها مقدمة الطلب مع مراعاة ألا تزيد عدد المرشحات عن واحدة فقط من كل جهة.

- أن يتضمن الطلب قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للمجتمع.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عال ويستثنى من هذا الشرط الأم للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة.

- ألا يقل السن عن 50 عامًا.

- ألا تكون قد حصلت على جائزة الأم المثالية من قبل.

كما حددت الإدارة مجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها نموذج الترشيح، كالتالي:

- الاسم.

- الوظيفة.

- رقم التليفون.

- جهة العمل.

- عدد الأبناء.

- الحالة الاجتماعية.

- الحالة الاجتماعية.

- يرفق مع الطلب صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من المؤهل الدراسي للأبناء.

وأكدت إدارة العلاقات العامة، أنه يجب على المتقدمين استيفاء وتقديم كافة الأوراق والبيانات المطلوبة وذلك في موعد أقصاه 11 فبراير الجاري.