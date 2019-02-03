وزير النقل: رفع الدعم عن المحروقات يعيد الاهتمام بالنقل النهري

كتب- أحمد علي:

قال هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن مصر تقود القارة الأفريقية للتنمية، مشيرا إلى أنها تمتلك العديد من المقومات أهمها المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، لمناقشة خطة وزارة النقل في التواصل مع القارة والمشروعات المشتركة.

وقال الوزير: مصر في علاقتها مع أفريقيا لا تنظر لمصلحتها، وإنما الهدف الأساسي هو تنمية وخدمة القارة وهو ما سيحقق لمصر الريادة.

وأشار الوزير، إلى أن هناك مفهوم مغلوط بأن هيئة السكة الحديد في مصر، هيئة اقتصادية، ولكن الحقيقة هي هيئة خدمية، حيث تقدم خدمات لكافة الجهات.

ولفت إلى أن مصر تهتم بتنمية أفريقيا بهدف التطوير وليس بهدف المصلحة الخاصة لمصر، مؤكدا أن غياب الربط مباشر بين دول أفريقيا يؤثر على عملية التنمية.

وقال: نسعى لإعادة منظومة النقل النهري، وهو القطاع الذي كان يعاني كثيرا بسبب دعم الدولة للمحروقات، موضحا أنه كلما كان هناك دعم للمحروقات يتم الاتجاه إلى النقل السهل عن طريق "الأسفلت".

وأكد أن رفع الدعم عن المحروقات تدريجيا يعيد الاهتمام مرة أخرى بالنقل النهري، مشيرا إلى أن المخرج يوسف شاهين، أخرج فيلمين هامين عن النقل وهما صراع في النيل، والذي تناول طرفة النقل عن طريق النهر، وفيلم وباب الحديد، والذي تناول النقل عن طريق السكة الحديد.

وأشار إلى أن مصر بدأت في مشروع (r I s) يهدف إلى البنية المعلوماتية لنهر النيل.

وأكد أن مصر تعمل على تذليل العقبات في المشروعات داخل القارة الأفريقية، لافتا إلى أن هناك شعور بأن هناك أب كبير لا يفكر في مصلحته فقط ولكن في مصلحة القارة، بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وردا على تساؤل النائية آمنة نصير، حول وجود معوقات إنشاء هذه المشروعات بسبب التمويل، أوضح وزير النقل، أنه لم يتم النظر لمشكلات التمويل لن يتم العمل، ولكن نسعى لتذليل هذه المصاعب من أجل تحقيق التنمية الحقيقية في دول القارة الأفريقية.

وأعلن وزير النقل، أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على المشروعات التي تساعد في عملية الربط بين مصر وأفريقيا.

وأشار إلى أن ترتيب مصر في الطرق 2014 على مستوى العالم كان 114، وارتفع التصنيف الآن إلى 74، ونسعى لتحقيق مزيد من التقدم.​