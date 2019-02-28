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    وزير الإسكان: لجنة فنية للتأكد من سلامة مبنى محطة مصر

    04:08 م الخميس 28 فبراير 2019
    وزير الإسكان: لجنة فنية للتأكد من سلامة مبنى محطة مصر

    الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

    كتب- محمد عبدالناصر:

    كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، بتشكيل لجنة فنية على الفور؛ للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى محطة سكة حديد رمسيس، وذلك عقب حادث أمس.

    وشدد الوزير -في بيان اليوم- على ضرورة التأكد من السلامة الإنشائية للأماكن التى تعرضت للحادث أمس، بما يسهم فى تحقيق عنصر الأمن والسلامة.

    وكان جرار اصطدم أمس الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 41 اخرين.

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