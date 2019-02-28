"الأعلى للثقافة": ندوة لإنشاء لغة تواصل بين ذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة - أ ش أ:

نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان (صورة ذوي الاحتياجات الخاصة في أدب وفنون الطفل) تدعو إلى إنشاء لغة تواصل بين فئات ذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف نوع الإعاقة التي يتحداها كل منهم.

جاء ذلك اليوم الخميس، في ختام الندوة التي نظمتها لجنة ثقافة الطفل ومقررتها الدكتورة نجلاء علام، وشارك فيها المخرج المسرحي محمد فؤاد، والمؤلف المسرحي أحمد سحاب، والكاتب الناقد شوقي عبد الحميد والناقد الأدبي الدكتور شريف الجيار.

وأكدت الندوة أن الدمج ليس فقط بين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع، لكنه يكون أيضًا بين ذوي الاحتياجات وذويهم ممن يحملون إعاقات مختلفة، مطالبة أولياء الأمور بإعطاء الثقة لأبنائهم وإظهار مواهبهم وتحفيزهم على النجاح.

وقدمت الندوة عرضًا لمسرحية (كمان زغلول)، وتحدث عقب انتهاء العرض مخرج المسرحية محمد فؤاد ومؤلفها أحمد سحاب، وقد قدما التحية لأولياء أمور أبطال العرض من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لدعمهم النفسي والمعنوي لأبنائهم.

من جهته.. قال الكاتب شوقي عبد الحميد - معلقا على المسرحية - إن أكثر الأعمال التي قدمت عن ذوي الاحتياجات الخاصة كانت مقدمه لأولياء الأمور أو للمجتمع، إلا أن هذا العرض يتميز بكونه موجه إلى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم، وهو ما يؤكد أنهم عنصر منتج ومؤثر وفاعل في المجتمع.

وبدورها.. أشادت الدكتورة نجلاء علام مقررة اللجنة بالعرض ووصفته بالممتع والشيق، وأنه يمثل مُعالجة إيجابية موضوعية لقضية الإعاقة، داعية إلى ضرورة تكرار مثل هذه الأعمال الناجحة وتشجيع أصحاب المواهب والقدرة على الإبداع.