وزير الري يستعرض تقريرًا بشأن استعداد الإسكندرية لـ"أقصى الاحتياجات المائية"

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن أعمال الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية في مختلف مجالات الموارد المائية والري على مدار ستة أشهر منذ يوليو 2018 حتى نهاية يناير 2019، الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت ومرافق وشبكات الري والصرف ومحطات الرفع والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وخاصة خلال الموسم الصيفي إلى جانب ضمان وصول المياه إلى زمازمات النهايات وذلك من أجل توفير وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة وحسما ً لشكاوى الأهالي والمنتفعين بنهايات الترع المتعبة ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وترشيد الاستخدام على المستوى القومي.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، في بيان، الأربعاء، إن الإدارة المركزية بالإسكندرية نفذت أعمال التطهير ونزع الحشائش لتحسين حالة الري وضمان وصول المياه لنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات.

ولفت عبد المنعم، إلى تنفيذ الإدارة العامة لري النوبارية أعمالًا حديدية لرفع كفاءة بوابات الحجز وكذلك تأهيل جسور جنابيات ترعة النوبارية وكذلك عملية إحلال وتجديد الستائر المعدنية بالبر الأيسر بدليل ترعة مريوط من 2.900 لتوفير الاحتجاجات المائية لنهايات الترع وتحسين حالة الري بنطاق الإدارة.

وفي ذات السياق أكد المهندس إبراهيم عبد المنعم بأن الإدارة العامة لصرف النصر قد انتهت من تدعيم سحارة مصرف عمومى5 وأضاف وكيل الوزارة بالإسكندرية بأن الإدارة العامة لري النصر تقوم بتنفيذ مشروعي إحلال وتجديد وتعديل مناسيب ترعة بهيج من ك 46,670 حتى ك 48,670 وكذلك من ك 43.00 حتى ك 48.670 من البرين والقاع بكامل القطاع بهدف الحفاظ على قطاع الترعة وتحسين حالة الري للزراعات ومختلف الاستخدامات في نطاق الترعة.

وأوضح أنه جاري تنفيذ حزمة من المشروعات بالإدارة العامة لحماية الشواطئ تهدف إلى الحفاظ على شواطئ محافظة الإسكندرية، وجاري تنفيذ حزمة من مشروعات الصيانة السنوية والتحسينات وصيانة وتشغيل محطات الخلط الوسيط ونظافة صولات دلائل محطات الرفع وإزالة الحشائش أمام شبك أعشاب المحطات والتطهيريات ونزع الحشائش وذلك لتحسين حالة الري وحسما ً لشكاوى المنتفعين على المجاري المائية بزمام الإدارة بالإسكندرية والذي يبلغ حوالي مليون وأربعة وستين ألف فدان.

ويأتي ذلك كله ضمن خطة الوزارة لتحسين حالة الري وإدارة منظومة الموارد المائية في كل محافظات الجمهورية وفى ضوء تكليفات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لجميع أجهزة الوزارة ببذل كل الجهود لتحسين كافة الخدمات التي تؤديها الوزارة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه على مدار العام وخلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.