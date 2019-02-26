حدث ليلًا| رسائل السيسي في ختام القمة العربية الأوروبية.. واستقالة وزير خارجية إيران

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- مقتطفات من كلمة السيسي في القمة العربية الأوروبية -"إنفوجرافيك"

نشرت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "فيس بوك"، مقتطفات من كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية التي عقدت على مدار يومي الأحد والإثنين بشرم الشيخ.

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- السيسي لمنتقدي عقوبة الإعدام: "مش هتعلمونا إنسانيتنا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاهتمامات الموجودة لدى مصر.

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- متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء ايطاليا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الاثنين، جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ.

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- "لماذا دَعَت مصر قطر لحضور القمة العربية- الأوروبية؟".. وزير الخارجية يجيب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ملمَّة تمامًا بمسؤوليتها تجاه الجامعة العربية، وتنظم فعاليات دولية وإقليمية، فلديها رصيد من الدبلوماسية الدولية الطويلة التي تجعلها تتعامل مع هذه الأمور بحرفية وإتقان ومراعاة للاعتبارات السياسية أيضًا.

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- أبرزها نجاح القمة العربية- الأوروبية.. شكري يكشف أسباب تصريحات أردوغان المسيئة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن ما يحدث في شرم الشيخ من نجاح للقمة العربية- الأوروبية رد كاف على كل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسيئة لمصر، وربما هو الدافع لما صدر من تصريحات الأخير.

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- جدل واسع بعد نشر "عبدالعال" أسماء النواب المتغيبين.. ماذا حدث؟

أثار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جدًلا واسعًا، الاثنين، في المجلس بإعلانه أسماء 145 نائبًا تغيبوا عن الجلسة العامة، وعرضها على الشاشة الداخلية للبرلمان، وتهديده لهم، بقوله: "النواب اللي مبصموش هننشر الأسماء في الصحافة عشان الناخبين في الدواير يعرفوا اللى انتخبوه بيجيوا ولا مبيجوش".

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- "التموين": لن يتم استبعاد أصحاب المعاشات من البطاقات إلا في هذه الحالات

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن أصحاب المعاشات من أصحاب الوظائف العُليا لن يتم استبعادهم من منظومة التموين.

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- "فخور بأني مصري".. والد "طفل مدينتي" يكشف تفاصيل مقابلته وزير العدل

كشف إيهاب سماحة، والد الطفل الذي هاجمه كلبان في مدينتي، عن تفاصيل مقابلته المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قائلًا: "شيء لا يُصدق.. مقابلة الوزير رفعت معنويات ابني 200% ونفسيته اتحسِّنت".

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- شيخ الأزهر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر بمستشفى الحسين (صور)

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الاثنين، مصابي التفجير الإرهابي الذي وقع الاثنين الماضي بمنطقة الدرب الأحمر، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الحسين الجامعي.

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- استعدادًا لأمم إفريقيا.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد السويس

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهمية الانتهاء من تنفيذ جميع خطط ومشروعات رفع الكفاءة لمختلف المنشآت الرياضية وفقاً للجداول الزمنية المقترحة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال فعاليات مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

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- "اللي عايزنا كده أهلًا بيه".. أديب مفسرًا رد السيسي بشأن حقوق الإنسان

علَّق الإعلامي عمرو أديب على رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أحد الصحفيين الألمان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ، بشأن تنفيذ أحكام الإعدام وحقوق الإنسان في مصر.

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- الزيارة الثالثة للخارج.. الأسد يلتقي داعميه في إيران (صور وفيديو)

"الزيارة الثالثة لبشار الأسد خارج حدود الجمهورية السورية منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا"، هذا هو عنوان اللقاء الذي جمع بين الرئيس السوري ونظيره الإيراني حسن روحاني في طهران.

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- البيت الأبيض: ترامب يلتقي رئيس كوريا الشمالية مساء الأربعاء

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام، غدًا الأربعاء، في اجتماع قصير يعقبه عشاء عمل مع المستشارين.

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- الرئيس الإيراني يؤكد استقالة ظريف لكنه لن يقبلها

أكد مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لكنه قال إن الرئيس لن يقبلها.

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- توسك: تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون "حلا متعقلا"

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الإثنين، إن تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يكون "حلا متعقلا"، مضيفا أنه بغض النظر عن النتيجة ، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد سوف تبدي "أقصى قدر من التفاهم والنية الحسنة".

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- البرازيل: لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضينا لغزو فنزويلا

أعلن نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لأي تدخل عسكري ضد فنزويلا.

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- مسؤول أفغاني: طالبان لم تقرر بعد مشاركتها في محادثات السلام معنا

أعلن الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية عبدالله عبدالله، الإثنين، أن حركة طالبان لم تتخذ قرارا بعد بشأن إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، لإيجاد تسوية سياسية من شأنها أن تُنهي الأزمة القائمة في البلاد.

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