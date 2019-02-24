  • عاجل:الحجز اليوم.. تفاصيل أول طرح بـ"جنة" و"سكن مصر" بالمنصورة الجديدة

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    ننشر كراسة شروط حجز وحدات "جنة" بالمنصورة الجديدة - صور

    02:21 ص الأحد 24 فبراير 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، استقبال بيانات المواطنين الراغبين في حجز وحدات مشروع "جنة" للإسكان الفاخر في مدينة المنصورة الجديدة.

    وحصل مصراوي على كراسة شروط حجز الطرح الأول من وحدات مشروع جنة في المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، حيث يستمر تقديم البيانات حتى 14 مارس المقبل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com).​

    وجاءت تفاصيل كراسة شروط الحجز على النحو التالي:

    مشروع جنة المنصورة الجديدة الإسكان الفاخر وحدات سكنية
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