وزير الكهرباء: رئيس الوزراء لديه عداد مسبوق الدفع

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن العدادات مسبوقة الدفع التي جرى تركيبها وصلت 7.1 مليون عداد، مستدركا: "المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لديه عداد مسبوق الدفع".

وأضاف خلال اجتماع له في مجلس النواب، منذ قليل: "جرى زيادة عدد من يشاركون في قراءة العدادات والمحصلين إلى ٥٣٤٧ كشافًا، إضافة إلى٢٠ ألف قارئ سابق، ما يعني أن هناك زيادة ٢٥٪‏".

وأوضح وزير الكهرباء: "فيه تعاون بين الوزارات المعنية والمحافظين في كل أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة، وخطة تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بالتنسيق، مع وزارة التخطيط والمحافظين".

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة طلعت السويدى. ​