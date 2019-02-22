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    ارتفاع حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن ظاهرة جديدة بطقس الأسبوع المقبل

    01:51 م الجمعة 22 فبراير 2019
    ارتفاع حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن ظاهرة جديدة بطقس الأسبوع المقبل

    هيئة الأرصاد الجوية

    كتب- يوسف عفيفي:
    حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة مع سقوط الأمطار، خلال الأسبوع المقبل:
    وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار ستكون على القاهرة ومناطق الوجه البحري وشمال وجنوب البلاد، بجانب الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع وجود نشاط للرياح والأتربة على بعض المناطق.
    وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، أن درجات الحرارة تتراوح يوم الأحد 22 درجة، وترتفع يوم الاثنين من 25 إلى 26 درجة، مع عودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى من يوم الثلاثاء.
    وتابع: "وجود ارتفاع درجات الحرارة وأمطار في نفس الوقت ينتج عن رفع الحرارة كميات بخار المياه من على الأرض مع زيادة أعمال البخار في الجو لتكون سحبًا بخارية ثقيلة حتى تؤهلها للمطر، و تسمى هذه العملية بالـ"رفع".
    وعن الملاحة البحرية، قال مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنها تشهد أيضا اضطرابًا يوم الأحد على البحر المتوسط، مع غلق بعض الموانئ خلال الأسبوع المقبل.
    ونوه شاهين إلى أننا ما زلنا في فصل الشتاء رغم الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، وعلى المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الصباح الباكر وأثناء التواجد خارج المنزل في فترات الليل.

    هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الرياح التقلبات الجوية الأمطار

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