​"القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات 50 وظيفة بإحدى دول الخليج.. الأحد

القاهرة- مصراوي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، بعد غد الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 50 وظيفة بمهنة عامل إنتاج بإحدى شركات المباني في إحدى الدول الخليجية، براتب شهري بعملة دولة العمل توازي من 8 آلاف و600 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة -في بيان الوزارة اليوم الجمعة-، أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم مؤهلا أو خبرة بحيث لا يزيد السن على 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر سار لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضحا بها رقم الهاتف.

وأشار إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

ونوّه الوزير بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.