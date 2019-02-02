حاكم الشارقة يزور "الطيب".. ويؤكد: الأزهر يقوم بدور رائد

القاهرة - مصراوي:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السبت، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته للقاهرة.

في بداية اللقاء عبر الشيخ سلطان القاسمي عن سعادته بالزيارة المرتقبة لفضيلة الإمام الأكبر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأخوة الإنسانية بمشاركة حضرة بابا الفاتيكان، مؤكدًا أهمية هذا الحدث وتأثيره البالغ على مستقبل السلام الإنساني في المستقبل.

وأشاد "القاسمي" بالدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف لنشر صحيح الفكر الإسلامي، ومواجهة التطرف في العالم العربي والإسلامي، مشددًا على ضرورة دعم التعليم الأزهري ومنهجه الوسطي لأنه طوق النجاة الوحيد من دوامة العنف والإرهاب الذي يفتك بالعالم.

من جانبه، رحب شيخ الأزهر بحاكم الشارقة مشيدًا بجهوده في دعم الثقافة العربية والإرث الفكري والحضاري الإسلامي، مبينًا أن التعليم الأزهري يربي أبناءه على التعددية وقبول الاختلاف، ولذلك فإن خريجي الأزهر دائمًا هم عوامل استقرار وسلام في بلدانهم.

وأوضح أن الأزهر أسس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لربط الخريجين حول العالم بالمنهج الأزهري ومتابعتهم والاستفادة من جهودهم وفكرهم في تعزيز السلم العالمي، مشيرًا إلى أن الأزهر يعتني بطلابه الوافدين الذين يمتلكون مواهب وقدرات هائلة تحتاج من ينميها ويصقلها.