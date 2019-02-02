وزير الإسكان يحذف عقارًا بالقاهرة من سجل المباني ذات الطراز المعماري

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على حذف العقار رقم 32 بشارع رمسيس بحي الأزبكية من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز العماري بمحافظة القاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية نص قرار "مدبولي" في عددها الـ26 السادة اليوم 2 فبراير 2019، والذي جاء على النحو التالي:​