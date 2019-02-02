"بدراوي": مبادرة "الوفد مع الناس" ستبدأ بالقاهرة خلال أيام

كتب- إسلام ضيف:

قال فؤاد بدراوي عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مبادرة "الوفد مع الناس" انتهت أعمالها بمحافظة الجيزة وذلك بعد تنظيم ماراثون من أمام جامعة القاهرة اليوم الجمعة.

وأضاف بداروي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المبادرة ستبدأ خلال أيام في محافظة القاهرة، ومنها إلى المحافظات المختلفة.

ونظم حزب الوفد ماراثون بالدراجات شارك فيه العشرات من الشباب، انطلق من أمام البوابة الرئيسية بجامعة القاهرة، مرورًا بكوبري الجامعة، وحتى منطقة المنيل، ثم عودة مرة أخرى إلى بوابة الجامعة.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن مبادرة "الوفد مع الناس" قاصرة على قيادات الحزب في المحافظات والقيادة المركزية، مؤكدًا أن الحزب يهدف إلى التواصل مع المواطنين، والسعى لحل مشكلات المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.