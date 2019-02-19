السبت.. اتحاد طلاب المدارس يناقش جدول امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

يجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، اجتماعًا خلال الفترة من السبت المقبل الموافق 23 فبراير المقبل، وحتى الاثنين الموافق 25 فبراير؛ لمناقشة جدول امحتانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، وزيارة قطاع الأزمان بمجلس الوزراء.

ودعا اتحاد الطلاب، أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظات، للحضور في الموعد المحدد.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، اعتبارًا من الأحد الموافق 9 يونيو المقبل.