السبت.. اتحاد طلاب المدارس يناقش جدول امتحانات الثانوية العامة
كتبت- ياسمين محمد:
يجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، اجتماعًا خلال الفترة من السبت المقبل الموافق 23 فبراير المقبل، وحتى الاثنين الموافق 25 فبراير؛ لمناقشة جدول امحتانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، وزيارة قطاع الأزمان بمجلس الوزراء.
ودعا اتحاد الطلاب، أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظات، للحضور في الموعد المحدد.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، اعتبارًا من الأحد الموافق 9 يونيو المقبل.
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