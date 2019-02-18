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اليوم.. "التعليم" تعلن تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

04:00 ص الإثنين 18 فبراير 2019
اليوم.. "التعليم" تعلن تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقر ديوان الوزارة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم؛ لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.​

وزارة التربية والتعليم مسابقة العقود المؤقتة مؤتمر صحفي طارق شوقي

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