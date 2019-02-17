"الإسكان": تشغيل خط مواصلات مجاني للنقل الداخلي بمدينة العاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم تشغيل خط مواصلات للنقل الداخلي بالحي الـ29، لنقل السكان مجاناً، وعلى نفقة مجلس الأمناء.

وأضاف الرفاعي في بيان اليوم، الأحد، أن ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الداخلى والخارجى للمدن الجديدة، تنفيذاً لتكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أن سكان الحي أبدوا سعادتهم الكبيرة بهذه الخطوة من قِبَلِ جهاز المدينة ومجلس الأمناء.

وأوضح أن الجهاز بصدد تشغيل منظومة للنقل الداخلي والخارجي بالمدينة، طبقا لما تنفذه حاليا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، لخدمة سكان المدن.