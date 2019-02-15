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نقابتا "العاملين بالتعليم" و"مياه القاهرة" تؤيدان التعديلات الدستورية

05:07 م الجمعة 15 فبراير 2019
نقابتا "العاملين بالتعليم" و"مياه القاهرة" تؤيدان التعديلات الدستورية

مجلس النواب

كتب- أحمد مسعد:
أعلنت عدد اللجان النقابية بمحافظة القاهرة اليوم، الجمعة، موافقتها على التعديلات الدستورية التي ناقشها مجلس النواب، من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات وخارطة الطريق.

وأيّدت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، ومجلس إدارتها ولجانها النقابية بنحو 1.2 مليون عضو، الموافقة على هذه التعديلات.

وقالت النقابة في بيانها: "نقف خلف القيادة السياسية من أجل الاتصلاح الاقتصادي، واستكمال مسيرة التنمية".

واجتمعت النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، وأعلنت تأييدها الكامل للتعديلات الدستورية، وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت النقابة إنها تقف خلف الرئيس، لافتة إلى تضامنها في كل الخطوات للتعديلات الدستورية.

وتقدمت أسرة اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب بالقاهرة، بتأييد التعديلات الدستورية ودعم الرئيس السيسي لاستكمال بناء وتنمية الوطن والارتقاء باقتصاد مصر.

القاهرة 1القاهرة 2القاهرة

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