اللجنة النقابية للعاملين بديوان وزارة الثقافة تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام وزارة الثقافة، تأييدها للتعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور المصري.

وأكدت اللجان النقابية في بيان لها الخميس، أن "التعديلات الدستورية تأتي استمرارا لمسيرة الإنجازات العظيمة خلال الفترة الماضية".

وأكدت اللجنة أن إجراء التعديلات الدستورية حق أصيل لأبناء الشعب المصري لاستمرار اللمشروعات والخطط التنموية.

وأعلن مجلس النواب في جلسته التي عقدت ظهر الخميس، موافقته بأغلبية على التعديلات الدستورية.