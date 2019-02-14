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    قرار جمهوري بتخصيص أرض لإقامة صوامع لتخزين الغلال في الجيزة

    11:32 ص الخميس 14 فبراير 2019
    قرار جمهوري بتخصيص أرض لإقامة صوامع لتخزين الغلال في الجيزة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب – محمود مصطفى:
    وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تخصيص قطعة أرض مساحتها "8.18" فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية برقاش بمحافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة مشروع صوامع تخزين غلال، لصالح وزارة التموين.
    ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الخميس، قرار السيسي بتخصيص قطعة أرض بناحية برقاش بمحافظة الجيزة لصالح وزارة التموين.

    صوامع

    قرار جمهوري إقامة صوامع لتخزين الغلال الجيزة السيسي

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