  • عاجل:عاصفة واضطراب ملاحي.. الأرصاد تعلن بالدرجات طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاتحاد الأفريقي الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    "الأرصاد" تكشف عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

    11:17 م الأربعاء 13 فبراير 2019
    "الأرصاد" تكشف عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

    الطقس السيئ

    كتبت- سحر عزام:

    قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية الغربية على سواحل الإسكندرية ومرسى مطروح شهدت اليوم رياحًا مثيرة للرمال والأتربة وأمطارًا.

    وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن نشاط الرياح سيتقدم اعتبارًا من الغد نحو الداخل على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مصحوبًا بأمطار.

    وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأنه اعتبارًا من السبت ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، لتتحسن الأحوال الجوية، وتنتهي موجة الطقس السيئ اعتبارًا من مساء السبت.

    الطقس السيئ الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

    الخبر التالى:

    الأزهر يُدرب 80 من علماء وأئمة سبع دول إفريقية في نواكشوط
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان