انطلاق أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا بمشاركة الرئيس السيسي

أديس أبابا- أ ش أ:

انطلقت صباح اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي فى دورتها العادية الثانية والثلاثين بعنوان "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري فى أفريقيا" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد الزعماء الأفارقة جلسة مغلقة تم خلالها الموافقة على أجندة العمل وتنظيم العمل وبحث عدد من التقارير، كما يلقي خلالها الرئيس الرواندي بول كاجامى رئيس الاتحاد الأفريقى كلمة حول إصلاح مؤسسات الاتحاد؛ ثم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، يعقبها كلمة لرئيس النيجر محمدو ايسوفو عن اتفاقية التجارة الحرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة المغلقة، التى حضرها زعماء الاتحاد الأفريقي، ستناقش انتخاب الرئيس القادم للاتحاد الأفريقى لعام 2020، وتقريرا للإصلاح المالى والإدارى للاتحاد الذي يقدمه بول كاجامي.​