نائب وزير الزراعة: بدء الحملة القومية لتحصين الحمى القلاعية.. غدًا

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بدء الحملة القومية الأولى لعام 2019 لتحصين الحيوانات من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأضاف محرز خلال لقاء عدد من المربين والأطباء البيطريين بالأقصر، اليوم، أن القيادة السياسية مهتمة بتنمية دعم العاملين في قطاع الثروة الحيوانية وذلك بإطلاق العديد من المشروعات تتناسب مع القطاع الريفي والقطاع التجاري مثل إحياء المشروع القومي البتلو، ومشروع ملء الفراغات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمزارع من مبادرة البنك المركزي ومشروع التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي.

وأشارت إلى إنشاء 900 نقطة للتلقيح الصناعي لدعم الشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة بقروض ميسره لإقامة، وعيادة الطبيب البيطري ومراكز لتجميع الألبان ووحدات تصنيع منتجات الألبان.

وناشدت "محرز"، المُربين بإجراء التسجيل والترقيم والتحصين للمواشي لما له من أهمية فى عملية استكمال البيانات للوقوف على العدد الحقيقي للحيوانات لتوفير الجرعات اللازمة من اللقاحات المطلوبة لعمليات التحصين منعًا من انتشار الأمراض حال وجودها.

كانت محرز بدأت جولة في محافظة الأقصر حيث افتتحت الوحدة البيطرية بقرية العضايمة بمركز إسنا بعد تطويرها وتزويدها بالمعدات اللازمة وإنشاء نقطة للتلقيح الصناعي والذي قام بها الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لخدمة المربين بالقرية وتقديم خدمة التلقيح الصناعي حيث تخدم هذه الوحدة 7 قرى بإجمالى ألفي رأس ماشية.