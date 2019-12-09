حدث ليلًا| تعديل جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي.. و"مدكور" يعلن إصابته بفيروس جديد

القاهرة- (مصراوي):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي..

- تأكيدًا لـ"مصراوي".. تعديل جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي بسبب عيد الغطاس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 للصفين الأول والثاني الثانوي.

- ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية بالمحافظة.

- شريف مدكور يكشف سر غيابه: "فيروس في الدم مالوش علاج" (فيديو)

كشف الإعلامي شريف مدكور، في مقطع فيديو له على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك"، سر غيابه عن الظهور طوال الفترة الماضية.

- هجوم حاد وتحذير.. ماذا حدث تحت قبة البرلمان حول "الشهر العقاري"؟

ناقش مجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، العديد من البيانات العاجلة، وعلى رأسها إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري.

- بالساطور.. كويتيان يقطعان شرايين مصري

اعتدى شابان كويتيان بـ"ساطور"، على مصري بسبب خلاف مروري، في منطقة السالمية، ما أدى إلى إصابته بقطع في شرايين ساقه، وجروح عميقة في الرأس.

- "الزراعة" تلزم محال المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء

أعلنت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة بالمحافظات.

- "التنمية المحلية" تختتم ورشة عمل المحافظين الجدد

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ختام ورشة عمل المحافظين الجدد التي نظمتها الوزارة علي مدار يومين وشارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية وقيادات الوزارة.

- ماذا يحدث على الحدود اليونانية التركية وأي مخاطر تهدد المهاجرين؟

أعداد من يعبرون الحدود البرية بين تركيا واليونان، الذي يرسمه نهر إيفروس، في ازدياد مستمر. لكن عبور هذا النهر ليس سهلا ولا يخلو من المخاطر.

- عمرو أديب: المصريون يعانون سوء خدمات الشهر العقاري منذ 100 عام

قال الإعلامي عمرو أديب إن المصريين يعانون منذ عشرات السنين سوء الخدمات المقدمة بمكاتب الشهر العقاري.

- عمرو موسى: يجب التعامل بعناية فائقة في العلاقات بين مصر وأمريكا

قال عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية الأسبق، إن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تبقى ونتعامل معها بعناية فائقة.

- أستاذ علم المصريات: مصر القديمة قدَّست المرأة

قال الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات، إن مصر القديمة قدَّست المرأة؛ لدرجة وجود بعض الملكات.

- طلاب متمردون.. "تعليم كفرالشيخ" تكشف عن قرارات واقعة "رقص" طلاب داخل مدرسة

قالت بثينة كشك، وكيل مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، إنها اتخذت قرارًا سريعًا بفصل 9 طلاب رقصوا في إحدى المدارس الثانوية بالمحافظة.

- "مشكلة كارثية".. برلماني منتقدًا سوء الخدمات المقدمة بمكاتب الشهر العقاري

قال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن سوء الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب الشهر العقاري أصبحت مشكلة كارثية.

- "الجسر العربي للملاحة": استمرار تخفيضات الخط الملاحي شرم- الغردقة حتى 31 يناير

قال اللواء جمال إبراهيم، مدير شركة الجسر العربي للملاحة، إن الخط الملاحي الجديد الذي يربط بين شرم الشيخ والغردقة لا يعد ناقلًا بحريًّا فقط وإنما يربط بين جميع المزارات السياحية على هذا الخط.

أحمد عواض: النقاب لا علاقة له باستبعاد منى القماح من قصر ثقافة كفر الدوار

قال أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن اختيار منى القماح من العاملين بالدرجة الثالثة لمنصب مدير قصر ثقافة كفر الدوار لتسيير الأعمال تم بصفة مؤقتة بعد خلو المنصب.

​