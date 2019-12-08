مستشار بوابة العمرة يكشف حقيقة رفض توثيق عددٍ من الشركات

كتب– يوسف عفيفي:

قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، والمستشار التنفيذي لبوابة العمرة، والمتحدث الرسمي لبوابة العمرة، إنه لا أساس لصحة ما أثارته بعض الشركات السياحية حول رفض غرفة شركات السياحة لها بإتمام إجراءات التوثيق على بوابة العمرة المصرية.

وأوضح إبراهيم، في بيان اليوم الأحد، أن إجراءات التوثيق كانت معلومة لجميع الشركات السياحية حتى إغلاق باب التوثيق يوم 14 نوفمبر الماضي، مضيفًا أنه تم توثيق نحو 1833 شركة على البوابة مستوفاة كافة الشروط الموضوعة.

وأضاف أن من بين شروط التوثيق أن تكون الشركة عضوًا في منظمة "الإياتا" (منظمة النقل الجوي المنظمة لجميع خطوط الطيران في العالم)، ولديها كود إياتا مفعّل، وهذا الشرط موضوع من قبل المملكة العربية السعودية.

وحول ما أثارته بعض الشركات من عدم إمكانها من إتمام إجراءات التوثيق على البوابة، أكد إبراهيم أن جميع الشركات التي أبدت تضررها لم يكن لديها كود منظمة "الإياتا" وقت التوثيق، ولكنها اشتركت في المنظمة مؤخرًا، وكان ذلك عقب انتهاء فترة التوثيق المحددة، مؤكدًا أنه تم إعلان موعد انتهاء فترة التوثيق في أكثر من منشور تم إرساله للشركات لإعطائها الفرصة لاستيفاء كافة شروط التوثيق على البوابة.

وبدأ العمل على بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ يوم 17 نوفمبر الماضيين، حيث تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، والتي صدر قرار بإنشائها من دولة رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنة 2019، وعقدت وزارة السياحة مؤتمرًا صحفيًا في يوليو الماضي لإعلان تفاصيل إنشائها بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.

يأتي قرار إنشاء البوابة، من منطلق حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع السياحة الذي يعد الآن عنصرًا مهمًا في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وتنظيم الشركات برامج العمرة من خلال هذه البوابة، جاء في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة بما يكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.

وجرى ربط البوابة بجميع الوزرات المعنية بالسفر (وزارة الداخلية مصلحة الجوازات ووزارة الطيران المدني)، وتهدف بوابة العمرة المصرية إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام الكتروني متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.

جدير بالذكر، أيضًا أن وزارة السياحة اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرا هذا العام، وتم نشر هذه الضوابط بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019.​