وزير الزراعة يتفقد مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

(مصراوي):

تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء. وقام الوزير، يرافقه الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة دينا صالح المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمصر، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بزيارة الوحدات التابعة للمركز، والتي تشمل وحدات البحوث التطبيقية والنظم المزرعية، ووحدات تنفيذ الأنشطة التنموية بالمجتمعات المحلية، ووحدات الرصد والتقييم والتخطيط المجتمعي، ووحدة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بمركز التدريب الإقليمي.

وأكد أبوستيت أهمية الدور الذي يقوم به المركز في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بمطروح من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورفع القدرات والمهارات البشرية، فضلا عن تضييق الفجوة المائية وزيادة المخزون المائي من مياه الأمطار، وكذا تنمية مناطق السقوط المطري، وتخفيف وحدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية بمطروح ونشر التقنيات الحديثة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بهذه المجتمعات.

من جهته، قال الدكتور نعيم مصيلحي إن المركز يهدف إلى العمل على توفير مصدر ري مستدام ليشكل استمرارية في ري المزروعات واستصلاح واستزراع الوديان في فترات الجذب ونقص معدلات سقوط الأمطار، فضلا عن تحسين حالة المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية والإنتاج النباتي، وتشجيع المجتمعات المحلية للمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وحماية البيئة ومكافحة التصحر والاستقرار وتقليل الهجرة إلى المناطق المأهولة بالسكان، فضلا عن رفع قدرات ومهارات المرأة البدوية عن طريق التدريب على الحرف البدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وعلى هامش الزيارة، قام وزير الزراعة بتسليم عدد من مزارعي مطروح، شتلات الزيتون، ضمن النشاط الذي يقوم به المركز، لدعم مزارعي المحافظة بحوالي 50 ألف شتلة زيتون، والتي يتم إكثارها من خلال "دورة إكثار الشتلات" داخل صوبة الإكثار الخضري، بوحدة البساتين في مركز البحوث التطبيقية، من خلال فريق عمل متخصص في إنتاج الشتلات، حيث من المقرر أن يتم توزيع 48 شتلة لكل مزارع من مزارعي المحافظة، تكفي لزراعة مساحة فدان، في إطار الدور الذي يقوم به المركز من تقديم الدعم الفني والإرشادي والتوطين لأبناء المحافظة.