عبدالعال: مصر تتطلع لاستكمال الطرق البرية مع السودان

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القيادة السياسية المصرية تدرك مدى أهمية الطرق والبنية الأساسية في التنمية المستدامة في جنوب السودان باعتبارها أساس التنمية المستدامة، منوهاً إلى أن الشركات المصرية لديها خبرة في تنفيذ الطرق والكباري في توقيتات مناسبة.

وأكد عبدالعال - خلال لقائه والوفد المرافق له في جوبا اليوم الخميس، مع وزير الطرق والكباري بجنوب السودان سيمون ميجوك - حرص مصر على دعم ومساندة السلام والتنمية المستدامة بجنوب السودان، مشيراً إلى أن مصر تتطلع لاستكمال الطرق البرية مع السودان.

وأشار عبدالعال إلى الرؤية المصرية الخاصة بتحقيق الترابط بين دول القارة الإفريقية.

من جانبه، رحب وزير الطرق والكباري بجنوب السودان بالدكتور علي عبد العال والوفد المرافق، معربا عن الشكر لمصر على دعمها المتواصل في جميع المحافل الإقليمية والدولية .

وقال :" إن مصر وجنوب السودان شعب واحد في بلدين وأن وحدة وادي النيل أمر حتمي وكلنا أشقاء في وادي النيل"، وأكد سيمون ميجوك أن الطرق هى الأولوية لأى دولة لأنها شريان كل شئ ؛ مشيرا إلى أن جنوب السودان خصصت وزارة مستقلة للطرق لأهميتها، كما أنها رمز مهم لوحدة القارة الإفريقية.

وأشاد وزير الطرق والكباري في جنوب السودان بقدرة وخبرات الشركات المصرية في المشروعات القومية والتزامهم بالمواعيد وهو أمر مبهر ومصدر إلهام لجنوب السودان، مؤكداً سعى بلاده للاستفادة من هذه الخبرات.​