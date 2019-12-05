السيسي يهنئ جمهورية فنلندا بيوم الاستقلال
03:31 م الخميس 05 ديسمبر 2019
القاهرة - أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فنلندا ساولي فاينامو نينيسو؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فنلندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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